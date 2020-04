Til sidst kunne Martina Maccari ikke lade være med at reagere.

»Vær så venlige: I kan kritisere alt: Pengene, huset, min mand og mig. Men ikke vores fornuft og ansvarlighed,« tordnede hun.

Ifølge Gazetta dello Sport fik hun nok af den byge af kritik, hun oplevede efter at have lagt et billede på Instagram. Af en fødselsdagskomsammen hvor tre generationer var samlet, otte personer i alt. Og en kage og en gave.

'Hvad så, corona. Hvordan har du ændret de ting, som intet kan lave om på?' skrev Martina Maccari, der er gift med Juventus-spilleren Leonardo Bonucci (yderst til venstre på billedet). Se det her:

Vis dette opslag på Instagram Che poi, Corona, cosa hai cambiato delle cose che nulla può cambiare? #happybirthday #nonnodino Et opslag delt af Martina Maccari (@martinazoev) den 18. Apr, 2020 kl. 2.17 PDT

Men så væltede det ind med kritiske kommentarer. Især i forhold til om medlemmer af familien havde forbrudt sig mod Italiens udgangsforbud for at mødes og holde fødselsdag. Landet har den næsthøjeste dødsrate i verden af covid-19.

Derfor ville Martina Maccari gerne slå et par ting fast.

»Siden 7. marts har jeg kun sat foden uden for døren en enkelt gang, det var for to dage siden. Jeg har fået alle varer leveret,« lød hendes reaktion.

Hun fortalte videre, at kagen til hendes fars fødselsdag var ankommet med bud og rammen til tegningen var én, de havde i forvejen. og så var der gæsterne.

»Mine forældre skal bare gå ned ad en indendørs trappe for at komme hjem til os. De har boet så tæt på os siden 7. marts,« forklarede hun.

Direkte henvendt til de kritiske brugere på det sociale medie, fortalte Martina Maccari:

»Jeg kan forstå, hvis I er vrede over det, der sker i verden i øjeblikket, men at skabe en nyttesløs kontrovers løser ikke noget.«

Leonardo Bonucci og Martina Maccari har været gift siden 2011.