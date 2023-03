Lyt til artiklen

Som ung var han et af Brasiliens mest lovende målmandstalenter, og selveste AC Milan og Barcelona blev sat i forbindelse med ham.

I dag er Bruno Fernandes kendt som manden, der fik sin elskerinde parteret og fodret til en flok rottweilere.

Bruno, som han blot er kendt som, blev i 2010 tiltalt for det bestialske mord, som han fik lejemordere til at udføre. I 2013 blev han idømt 22 års fængsel.

Men nu har den morddømte målmand fundet en ny klub – den første i to år og den syvende, siden han blev prøveløsladt første gang i 2017. Det skriver The Sun og CNN.

Bruno mødte Eliza Samudio til en fest. Foto: Marcelo Theobald Vis mere Bruno mødte Eliza Samudio til en fest. Foto: Marcelo Theobald

Den nu 38-årige målmand er prøveløsladt igen, under forudsætning af at han hver tredje måned møder op i kriminalforsorgen i Rio de Janeiro.

Samtidig har han skrevet kontrakt med den lille klub Orion FC, der står foran deltagelse i turneringen Super Copa Pioneer.

Det tyder dog på, at vejen til spilletid ikke er helt ligetil for Bruno, for turneringen har nedlagt veto mod, at han spiller.

»Jeg havde aldrig forestillet mig, at de ville nå til den konklusion,« lyder det fra Orions vicepræsident, Renato Souza Mendonca, der har brugt omkring 13.000 kroner på at hente Bruno til klubben.

Bruno forsøger endnu engang at gøre comeback. Foto: Thomas Santos/AGIF Vis mere Bruno forsøger endnu engang at gøre comeback. Foto: Thomas Santos/AGIF

En handel, der er blevet modtaget med stor bevågenhed og kritik – nøjagtigt, som det er sket for de andre klubber, der har vovet pelsen og hentet Bruno. I alle tilfælde har mængden af spilletid været begrænset.

Bruno indrømmede under retssagen i 2013, at han bestilte drabet på sin elskerinde, den 25-årige model Eliza Samudio.

Hun havde beskyldt ham for at gøre hende gravid og forlangte angiveligt at få ham til at udbetale omkring 50.000 kroner, da hun afslørede for ham, at hendes fire måneder gamle barn var hans.

Det var Brunos fætter, der afslørede detaljerne omkring Samudios forfærdelige skæbne.