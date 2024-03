Manchester United forsvarede sig længe og godt, men Manchester City vandt søndagens derby i Premier League.

Manchester City viste søndag, at holdet er en klasse bedre end Manchester United i øjeblikket. Det endte med en sejr på 3-1 til City i søndagens Premier League-derby.

United bed dog godt fra sig, og det duftede længe af en overraskelse på Etihad.

Stik mod spil og chancer kom Manchester United foran 1-0 efter otte minutter på et drømmemål.

Et langt udspark fra United-keeper André Onana havnede oppe hos Bruno Fernandes, der holdt godt fast i bolden og lagde den til rette for Marcus Rashford.

Den ofte udskældte engelske landsholdsspiller hamrede til kuglen, og den gik ind via overliggeren. Smukkere kunne det ikke gøres.

Manchester City fortsatte med at have bolden i omtrent tre fjerdedele af tiden, og der blev også skabt rigeligt med chancer til en udligning af hjemmeholdet i første halvleg.

Erik ten Hags tropper overlod al initiativet til Manchester City, som ledte tålmodigt efter en scoring.

Phil Foden fik en friløber, men Onana kom godt ud af sit mål og afværgede til hjørnespark.

Erling Haaland havde ikke sin bedste dag, og efter et par sporadiske chancer, fik nordmanden en af den slags chancer, han plejer at score på.

Helt fri inde foran mål skulle Haaland bare sætte en kropsdel på bolden for at sende den i kassen, men bolden røg over mål efter en afslutning med foden kort før pausen.

Kampbilledet gentog sig i størstedelen af anden halvleg, men City fandt pludselig en større skarphed frem foran målet.

Især Phil Foden var i strålende spillehumør, og den engelske landsholdsspiller nettede to gange og var dermed hovedarkitekten bag sejren.

Ti minutter inde i anden halvleg leverede Foden et perlemål, der kunne måle sig med Rashfords, da Citys offensive midtbanespiller bankede bolden op i hjørnet.

United forsøgte at klamre sig til det ene point, men der var for mange huller i defensiven.

Phil Foden kombinerede med indskiftede Julian Alvarez og løb fra Uniteds tunge midtbanespillere og scorede til 2-1 efter 80 minutter.

United, der var uden en skadet Rasmus Højlund og lod Christian Eriksen sidde på bænken i hele kampen, indkasserede endnu et mål i tillægstiden.

Denne gang var Haaland skarp, da Uniteds indskiftede midtbanespiller Sofyan Amrabat mistede bolden. Nordmanden takkede for gaven og passerede Onana med et fladt spark.

Med sejren har Manchester City nu et enkelt point op til Liverpool, der topper ligaen. United er nummer seks i rækken.

