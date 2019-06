Både klubber, spillere og trænere hylder José Antonio Reyes, der lørdag døde i en trafikulykke.

Fodboldverdenen blev ramt af en trist nyhed lørdag, da spanske Sevilla meldte ud, at 35-årige José Antonio Reyes, der fik sin fodboldopdragelse i klubben, er død i en trafikulykke.

Siden da har både klubber, spillere og trænere udtrykt deres sorg over den tragiske hændelse.

Arsène Wenger, der var spanierens manager, da Reyes fra 2004 til 2006 spillede i Arsenal, er én af dem.

- Jeg er knust over at høre de forfærdelige nyheder om José. Al støtte til hans familie og venner fra Arsenal-familien. Han vil forblive i vores hjerter for altid, siger den nu tidligere Arsenal-manager på klubbens twitterprofil.

Atlético Madrid, der var Reyes' arbejdsgiver fra 2007 til 2011, udtrykker sin sorg på Twitter.

- Atlético Madrid-familien sørger. Vores tidligere spiller José Antonio Reyes er død. Han vil altid være i vores hjerter. Hvil i fred, skriver klubben.

Real Madrid havde også spanieren ansat i en enkelt sæson. Storklubben sender ligesom sin lokalrival sine tanker og kondolencer til Reyes' familie, venner og holdkammerater.

Sevilla, som Reyes først kom til som 10-årig og senere gav spanierens hans professionelle debut som 16-årig, kalder ham en "evig legende" og en "juvel" fra klubbens ungdomsakademi.

Thierry Henry, som Reyes spillede sammen med i Arsenal, husker spanieren som en fantastisk spiller, en fremragende holdkammerat og et exceptionelt menneske.

- Jeg ønsker hans familie og venner fortsat styrke og mod til at klare sig igennem denne svære tid, skriver den franske målmager på Twitter.

Lørdagens Champions League-finale bliver spillet i Madrid. Her vil der på grund af Reyes' død blive afholdt et minuts stilhed inden kampstart.

José Antonio Reyes sidste klub blev Extremadura, der spiller i den næstbedste spanske række. Her er syv kampe, der skulle have været spillet søndag, blev udskudt på grund af Reyes' død.

/ritzau/