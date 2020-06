Det er ikke uvant, at man går med drømme om nyt job, mens man sidder i et andet.

Men man gør det ikke offentligt. Og da slet ikke som træner for et professionelt fodboldhold.

Det var dog ikke mindre, end hvad den tidligere Vejle-træner Mats Gren gjorde for nyligt på netværksmediet LinkedIn. Det skriver Expressen.

Her valgte Mats Gren at henvende sig uopfordret - mens han vel at mærke netop er blevet cheftræner for det storsatsende kvindehold Göteborg FC - til danske Mads Davidsen, der for få uger siden tog nyt job som Director of Football i den arabiske klub Al Jazira Sports Club.

Mats Gren var træner for Vejle fra 2009 til 2011. Foto: Claus Fisker Vis mere Mats Gren var træner for Vejle fra 2009 til 2011. Foto: Claus Fisker

Mats Gren skrev en besked til Mads Davidsen, hvor han ganske enkelt efterspurgte muligheden for at komme til klubben som træner.

'Hej Mads. Jeg har stor interesse i at komme til Al Jazira som træner. Kan jeg sende mit cv til dig på en mailadresse, eller hvordan jeg gøre det? Med venlig hilsen, Mats Gren.'

Mads Davidsen svarede ganske kortfattet, at man ikke leder efter en træner lige nu, men det forhindrede ikke Mats Gren, der også har siddet i en rolle som sportsdirektør i IFK Göteborg, i at forsøge videre.

'Hej Mads. Ok, hvad søger I? Eller har I måske alt på plads?' spurgte Mats Gren videre på LinkedIn, hvilket Expressen har taget et screenshot af og lagt ved artiklen.

Mads Davidsen tog i juni job i De Forenede Arabiske Emirater. Foto: CHANDAN KHANNA Vis mere Mads Davidsen tog i juni job i De Forenede Arabiske Emirater. Foto: CHANDAN KHANNA

Mats Gren afviser over for Expressen, at der er noget problem at finde, selvom han erkender, at det var en fejl at tage den offentligt med Mads Davidsen, som han har kendt i mange år. Han har talt med klubbens anfører om sagen og siger, at det ikke har skabt problemer, og at han er glad for sit nye job i Göteborg FC.

Klubbens sportschef, Lasse Svensson, fortæller til Expressen, at han ikke har set sagen, men i øvrigt ikke har det store problem med det.

»Jeg har ikke fået signaler om, at han (Mats Gren, red.) ikke skulle trives her. Men det er sådan, det fungerer i den her verden,« siger Lasse Svensson.

Göteborg FC blev nummer to i Damallsvenskan i den forgangne sæson og forsøger at veksle det til en topplacering i denne sæson. Mats Gren har netop overtaget roret efter den tidligere Brøndby-spiller Marcus Lantz, der har fået job som træner for herreholdet Mjällby, der er rykket op i Allsvenskan i denne sæson.