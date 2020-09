Et tamt dansk U21-landshold styrede mod det første nederlag i EM-kvalifikationen, men fik 1-1 mod Ukraine.

Det danske U21-landshold var fredag uhyre tæt på at lide det første nederlag i kvalifikationen frem mod næste års EM.

På et sent mål fire minutter inde i overtiden lykkedes det at hente 1-1 mod Ukraine i Aalborg.

Danskerne havde kastet alt med frem på et hjørnespark, hvor FC København-angriberen Jonas Wind i første omgang måtte se et hovedstød blive reddet på målstregen.

Målmand Oliver Christensen var gået med frem, og han gik hårdt til den ukrainske keeper, der tabte bolden. Da der ikke blev dømt frispark, kunne Emil Riis sende bolden i nettet.

Mens danskerne har domineret de hidtidige kvalifikationskampe, så var det ikke tilfældet i fredagens opgør, der var en jævnbyrdig affære.

Allerede efter halvandet minut var Ukraine tæt på at bringe sig i front, da Victor Nelsson kom i problemer, og gæsterne fik en friløber. I målet fik Oliver Christensen dog afværget.

Danskerne spillede uden den vanlige intensitet, og det var ikke så ofte, at det lykkedes at true ukrainernes mål.

Efter en halv time var Jonas Wind dog tæt på, men alene med gæsternes keeper sendte FCK-angriberen bolden fladt forbi den fjerne målstolpe.

Efter en times spil benyttede landstræner Albert Capellas sig af en dobbelt udskiftning for at sætte mere tryk på gæsterne. Anders Dreyer og Magnus Kofod Andersen kom på banen.

Det var dog i den anden ende, at det brændte mest på. Et kvarter senere smed Danylo Sikan sig efter en tværpasning, og med en fremstrakt fod sendte han bolden ind i det danske mål til 1-0.

Fra den danske bænk blev der svaret igen med flere offensive indskiftninger, men de helt store målchancer udeblev i første omgang.

I overtiden blev der satset, og da det lykkedes Emil Riis at få udlignet, var jublen stor.

Trods pointtabet topper Danmark fortsat kvalifikationsgruppe 8 - nu med 16 point for seks kampe. Rumænien slog Finland med 3-1 på udebane og har 13 point på andenpladsen.

Danmark har tidligere slået rumænerne på eget græs, men der venter en udekamp mod den nærmeste forfølger.

Det bedste hold i gruppen kvalificerer sig direkte til næste års EM i Ungarn og Slovenien. Nummer to kan gøre etteren følgeskab gennem en mulig playoffduel mod en anden toer.

/ritzau/