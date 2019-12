Rivalisering mellem to fodboldklubber vækker store følelser hos fans.

Det kan fodboldspilleren Yassine Benrahou, spillende i franske Bordeaux, skrive under på.

Under en løbetur for et par dage siden postede den 19-årige spiller et par billeder af sig selv på de sociale medier. Der var måske bare lige en detalje, som han ikke havde fanget. Nemlig den trøje, han bar.

Det var nemlig en PSG-trøje og ikke en Bordeaux-trøje. Billeder er ikke længere tilgængelige på de sociale medier, men kan ses her.

Yassine Benrahou (t.v.) har spillet fire kampe for Bordeaux's førstehold. Foto: NICOLAS TUCAT Vis mere Yassine Benrahou (t.v.) har spillet fire kampe for Bordeaux's førstehold. Foto: NICOLAS TUCAT

Ikke overraskende vækkede tøjvalget ikke begejstring hos Bordeaux-fansene. De kunne se én af deres egne spiller bære en rivaliserende klubs trøje, hvilke skabte en del af kritik af den unge midtbanespiller.

Episoden har efterfølgende fået Yassine Benrahou til tasterne og undskylde det, han selv kalder en fejl.

'Jeg vil blot fortælle jer, at jeg har været gennem alle trinene i Bordeaux, og at det er en stor ære for mig at repræsentere min barndomsklub, hver gang jeg har mulighed for det.

Det (tøjvalget, red.) er en fejl fra min side' indrømmer han i opslaget.

Yassine Benrahou spillede fra 2011 til 2012 i PSG, hvilket kan forklare, at trøjen i det hele taget var i hans klædeskab.

pic.twitter.com/D5VJV6sGBG — YASSINE BENRAHOU - YB10 (@YBenrahou10) December 23, 2019

Omvendt minder han også sine fans om, at trøjen i sig selv ikke burde betyde noget.

'Man skal ikke dømme, ikke stigmatisere, for det vigtigste er ikke det, man har på trøjen, men det, som man har kæmpet for hver dag, siden man var 15 år,' skriver han og henviser til, at Yassine Benrahou har spillet i Bordeaux, siden han var 15 år.

Opslaget har fået en del positive kommentarer, så formentlig Yassine Benrahou er blevet tilgivet for sin brøler.

Men det vil formentlig ikke være overraskende, hvis han trækker en anden trøje ned over hovedet næste gang.