Det skulle have været en lykkelig tid.

Men pludselig blev alt vendt på hovedet for den tidligere landsholdsspiller Erik Pieters og hans kone Nermina Pieters-Mekic.

Det fortæller parret i et interview med o.k. Magazine.

Tiden skal skrues tilbage til juli, hvor Nermina Pieters-Mekic gik til lægen, da hun havde mærket en knude i sit bryst, der var øm og voksede.

Den 10. juli fik hun svaret. Aggressiv brystkræft. Et chok, hun i september delte med sine følgere på Instagram, og i interviewet fortæller hun for første gang, at det ikke kun var kræftdiagnosen, der var hård.

For det betød en svær beslutning for hende og Pieters, der til dagligt spiller for West Bromwich.

»Jeg var gravid, da jeg fandt ud af, jeg havde kræft. Det knuste mit hjerte, at vi ikke kunne beholde barnet. Ingen skal nogensinde sættes i den ubærlige position,« fortæller hun til mediet.

Hele situationen satte mange tanker i gang, forklarer hun. Særligt i forhold til parrets toårige datter Alaya.

»En nat hvor jeg ikke kunne sove, sad jeg på Alayas værelse. Jeg kiggede på hendes højdetavle på væggen og tænkte: 'Hvad hvis jeg ikke er her til at se det om et par år? Hvad hvis jeg ikke ser hende vokse op?' De kunne ikke foretage alle undersøgelserne (for kræft, red.), fordi jeg var gravid, så jeg blev ved med at tænke: 'Jeg tilgiver aldrig mig selv, hvis jeg ikke ser Alaya vokse op',« siger Mekic, der er model og tidligere har været med i 'Real Housewives of Cheshire'.

Hun fortæller i interviewet, at hun lige nu er i gang med kemoterapi og deler sin historie i håb om, den måske kan hjælpe andre.

Til december finder hun ud af, om hun skal opereres. Mekic understreger, at hun følger lægens råd, og foreslår de, at hun får fjernet sine bryster, vil hun gøre det uden at tøve, fortæller hun.

»Det bliver en lang rejse. Jeg minder hele tiden mig selv om, hvor heldig jeg er, at jeg opdagede det tidligt, og jeg har min familie omkring mig. Det er en udfordring, men jeg kan klare det,« lyder det.