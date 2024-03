Rygterne svirrede længe, inden det blev en realitet, at Ilkay Gündogan skiftede Manchester City ud med en tilværelse i FC Barcelona.

Men selvom rygterne pludselig tog til i en grad, hvor skiftets realitet nærmest var en offentlig hemmelighed, så valgte tyskerens kone, italienske Sara Gündogan, ikke at tro på dem, indtil handlen var fuldstændig i hus.

»Jeg troede ikke rigtig på det (rygterne om Barcelona red.). Jeg havde det som om, at det ikke kunne ske, fordi min mand havde været i Manchester i så mange år, og jeg kunne ikke se det ske,« fortæller hun til Daily Mail.

Selvom man skulle tro, at hun som kone til transfersagaens hovedperson, og man kunne forvente, at hun havde fingeren på pulsen, men alligevel kom mandens skifte meget bag på hende.

»Jeg fik bare et opkald, hvor der blev sagt 'vi skal dertil'. Jeg tog det ikke rigtig seriøst. Måske det var et chok. Så det tog lidt tid, inden det gik op for mig, hvad der skete,« fortæller hun.

Sara Gündogan gjorde sig – inden hun mødte Ilkay – gældende som tv-vært og model.

De to blev gift tilbage i 2022 – og faktisk i vante omgivelser for mange danskere.

