At være gravid er bestemt ikke nogen dans på roser. Det kan Kate Ferdinand skrive under på.

»Jeg har kæmpet en del. Nogle dage kan jeg nærmest ikke gå, eller jeg kan ikke lave mad, mens jeg står op.«

Sådan fortæller hun i et interview med OK. Smerter i ryggen og bækkenet er blot noget af det, Rio Ferdinands kone har døjet med.

For også tankerne har kørt rundt i hovedet på Kate Ferdinand, der inden længe føder en lille søn. Mens det er hendes første barn, har Rio Ferdinand tre fra sit ægteskab med Rebecca Ellison, der døde af kræft i 2015.

Rio Ferdinand og konen Kate Wright. Vis mere Rio Ferdinand og konen Kate Wright.

»Jeg er bekymret for, hvordan jeg skal klare det med fire børn og to hunde,« siger Kate Ferdinand med henvisning til, at hun også er bonusmor for Lorenz, Tate og Tia.

Hun understreger dog, at det handler om logistikken i at få hverdagen til at gå op, når de inden længe er en familie på seks.

Det var tilbage i juli, Kate Ferdinand offentliggjorde gravidtiteten.

'Glædelig fars dag. Du er den bedste far til Lorenz, Tate og Tia... (og Ronnie). Kan ikke vente på det næste kapitel,' skrev hun i et opslag på Instagram.

Kate Ferdinand flyttede ind hos den tidligere Manchester United-stjerne i 2017, og Ferdinand har fortalt i dokumentaren 'Rio and Kate – Becoming a Stepfamily', at han længe troede, det bare skulle være ham og børnene resten af livet.

Noget, han sagtens kunne leve med. Men så mødte han Kate Wright, som han blev gift med i efteråret 2019. At komme ind i familien var dog ikke let.

»Jeg græd hver eneste dag i et år, da jeg flyttede ind hos Rio. Det var en utrolig svær tid, fordi hans mor, Janice, var gået bort, kun to år efter de havde mistet Rebecca. Mit hjerte bristede for dem,« har hun tidligere fortalt.

»Det eneste, jeg ville, var at være der for ham, gøre hans børn lykkelige og være så hjælpsom som overhovedet muligt. Jeg opsagde mit arbejde. Jeg ville gøre alting rigtigt. Men jeg kunne ikke finde ud af at lave mad. Jeg blev ved med at gøre noget forkert. Så som at glemme gymnastiktøjet til børnene eller misse en mail fra en af deres lærere,« fortalte hun derudover.