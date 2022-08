Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den stod på i flere år.

Men nu jubler Coleen Rooney over, at sagen mellem hende og Rebekah Vardy har nået sin afslutning.

'Jeg er naturligvis glad for, der er blevet dømt til min fordel,' skriver Rooney i et opslag på de sociale medier.

Forleden kom det frem, at hun vandt den dramatiske sag, der gennem flere år har trukket adskillige overskrifter i både den britiske og udenlandske presse.

En dommer i Storbritannien afgjorde fredag, at det var Leicester-spilleren Jamie Vardys hustru, Rebekah Vardy, der lækkede personlige oplysninger om Wayne Rooneys hustru til det tabloide medie The Sun.

'Det her var ikke en sag, jeg selv søgte eller ønskede. Både før og efter mine opslag på sociale medier i oktober 2019 gjorde jeg alt for at undgå sådan en offentlig og langtrukken retssag. Men jeg blev slået tilbage af Vardy og hendes advokater,' skriver Coleen Rooney og fortsætter:

'De gav mig intet andet valg end at gennemføre sagen og forsvare mig selv og få stoppet, at der blev lækket personlige oplysninger til The Sun.'

Sagen startede i 2019, hvor Coleen Rooney blev mistænksom, da flere historier om hende kom frem i spalterne. Hun ændrede indstillinger på Instagram, så det kun var Rebekah Vardy, der kunne følge med, og i et offentligt opslag beskyldte hun Vardy for at stå bag lækagerne.

Det var derimod Rebekah Vardy, som endte med at trække Rooney i retten for ærekrænkelse.

Dommeren sagde dog i sin kendelse, at Rooney med succes havde bevist, at hendes påstand var sand. Dommeren konkluderede, at Vardy kendte til, at detaljer om Rooney blev lækket til pressen via hendes agent.

'Lækagen fra min private Instagram-profil startede i 2017. Det fortsatte i næsten to år, hvor både mit privatliv og min familie blev krænket. Selvom jeg ikke tror, Vardy gjorde det af ond vilje, understreger dommen, at jeg havde ret i det, jeg sagde i mit Instagram-opslag,' skriver Coleen Rooney, der slutter af med en tak:

'Sidst, men ikke mindst vil jeg gerne takke mit advokathold, min familie, mine venner og alle, der har støttet mig – også befolkningen – i denne svære og stressende tid.'

Ifølge avisen The Mirror har parterne brugt op mod tre millioner pund – svarende til cirka 27 millioner kroner – på hele ærekrænkelsessagen, der altså nu har fået sin afgørelse.

Rebekah Vardy har ikke udtalt sig i kølvandet på dommen.