Romas-træningsanlæg var midtpunkt for en omgang hærværk mandag aften.

Her blev fire eller fem biler forsøgt ødelagt med et dækjern og politiet har anholdt den pågældende mand.

Der er tale om Genoas lejesvend fra Sassuolo Gianluca Scamaccas far, som dukkede op på Roma-anlægget med et dækjern, det skrivere flere italienske medier heriblandt Football Italia.

Il Messaggero rapporterer, at der var øjeblik af frygt ved træningsanlægget i Trigoria, da en person bevæbnet med en jernstang passerede portene og ødelagde nogle af bilerne på parkeringspladsen.

Genoa's Italian forward Gianluca Scamacca (R) reacts next to AC Milan's Croatrian forward Mario Mandzukic after scoring an own goal during the Italian Serie A football match AC Milan vs Genoa on April 18, 2021 at the San Siro stadium in Milan. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) Foto: FILIPPO MONTEFORTE Vis mere Genoa's Italian forward Gianluca Scamacca (R) reacts next to AC Milan's Croatrian forward Mario Mandzukic after scoring an own goal during the Italian Serie A football match AC Milan vs Genoa on April 18, 2021 at the San Siro stadium in Milan. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) Foto: FILIPPO MONTEFORTE

Han gik målrettet efter bilerne og ødelagde vinduerne på de pågældende biler.

Gazzetta dello Sport fortæller, at manden var iført en Sassuolo-sweatshirt og endte blandt andet med at ødelægge Tiago Pinto, Maurizio Lombardo og De Sanctis biler, som alle tre er højtstående medlemmer i Romas bestyrelse.

Myndighedernes rapport tilføjer, at han derefter satte kursen mod en bane, hvor et ungdomshold trænede og efterlod drengene og trænerne i chok.

Politiet ankom kun et par minutter efter og arresterede manden, som ikke havde nogen dokumentation med sig.

Gianluca Scamacca har blandt andet spillet for ungdomsfodbold i Roma mellem 2012 og 2015.

Herefter tilbragte han to år med PSVs ungdomshold, før han vendte tilbage til Italien og Sassuolo.