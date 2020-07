Tottenham-spilleren Serge Auriers bror, Christopher, blev skudt og dræbt natten til mandag. Nu har en mand meldt sig selv for det brutale drab.

Det skriver flere franske medier - herunder L'Equipe og Le Point.

Manden henvendte sig tirsdag aften på en politistation i Toulouse, og her blev han varetægtsfængslet efter at have tilstået, at det var ham der skød og dræbte Christopher Aurier.

Manden ankom ifølge mediet til stationen omkring klokken 18.00, og en politikilde fortæller til AFP, at han gik direkte ind og fortalte, at det var ham, der havde trykket på aftrækkeren.

Christopher Aurier (tv.) blev mandag skudt. Han afgik efterfølgende ved døden. Foto: DENIS CHARLET Vis mere Christopher Aurier (tv.) blev mandag skudt. Han afgik efterfølgende ved døden. Foto: DENIS CHARLET

Christopher Aurier blev skudt foran en natklub i Toulouse.

Vidner tilkaldte herefter politiet, der fandt Serge Auriers lillebror ligge blødende på jorden med skudsår i maveregionen.

Han blev hastet til hospitalet i bydelen Rangueil. Her kæmpede læger for at redde hans liv, men Christopher Aurier var så alvorligt såret, at han døde kort tid efter ankomsten til hospitalet. Skuddrabet skulle have fundet sted omkring klokken 5 mandag morgen.

De to brødre spillede i sin tid sammen i den franske klub RC Lens, men mens Serge Aurier senere tog turen videre til Toulouse, Paris Saint-Germain og nu Tottenham, slog lillebror Christopher aldrig igennem på højeste niveau.