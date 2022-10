Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det gigantiske fodboldkone-drama i England har nu fået sat sit endelige punktum.

Rebekah Vardy er tvunget til at betale næsten 13 millioner danske kroner i sagsomkostninger til Coleen Rooney.

Der skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er den endelige afgørelse i sagen, hvor der i flere år har kørt retssager mellem Coleen Rooney og Rebekah Vardy i den ekstremt dyre og bizarre bagvaskelsessag, der har kørt siden 2019.

Rebekah Vardy (til venstre), vis mand er Leicester City-angriber Jamie Vardy, skal betale Coleen Rooney (til højre), vis mand er den tidligere engelske landsholdsangriber Wayne Rooney, et større millionbeløb for at lække historier til The Sun. Foto: DANIEL LEAL Vis mere Rebekah Vardy (til venstre), vis mand er Leicester City-angriber Jamie Vardy, skal betale Coleen Rooney (til højre), vis mand er den tidligere engelske landsholdsangriber Wayne Rooney, et større millionbeløb for at lække historier til The Sun. Foto: DANIEL LEAL

De to kvinder er hustruer til henholdsvis Wayne Rooney og Jamie Vardy, der begge har flere engelske landsholdskampe på cv'et.

Kort fortalt handler hele sagen om, at Coleen Rooney igennem en længere periode mistænkte en bekendt fra sin egen private Instagram-vennegruppe for at lække meget personlige historier til den engelske avis The Sun.

Hun tog derfor sagen i egen hånd og påbegyndte en form for detektivarbejde, og fik herefter snævret de mistænkte ned til én bestemt person.

For at finde ud af, hvem der lækkede historierne, lagde hun nogle bevidst forkerte oplysninger ud på sin Instagram, som kun kunne ses af netop den person, som hun mistænkte.

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

Og i 2019 fandt Coleen Rooney så frem til, at det var Rebekah Vardy, der stod bag, som Rooney også skrev offentligt ud på de sociale medier.

Herefter eksploderede sagen i den engelske presse, der dækkede alle led og kanter af sagen lige indtil dens afgørelse denne sommer.

Reuters skriver, at Rebekah Vardys første betaling til Coleen Rooney allerede skal falde i november og er på næsten syv millioner kroner.