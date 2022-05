Efter et par dages forvirring bekræftede familien lørdag, at superagenten Mino Raiola var død efter kort tids sygdom. Han blev blot 54 år.

Og dødsfaldet har ramt hans mange prominente klienter som en uppercut.

Flere af Raiolas spillere har på de sociale hyldet den italienske agent, der kæmpede sig op i systemet fra bunden.

Den kontroversielle angriber Mario Balotelli har på Instagram skrevet følgende om Raiolas bortgang.

»Du vil altid være hos mig i livet og i fodbolden. Dine skældud, din hjælp, dine råd, dine vittigheder og strategier vil altid være i mit hoved.«

»JEG ELSKER DIG, OG JEG VIL ALTID ELSKE DIG som en anden far, og jeg ved, at du deroppefra altid vil være til stede i vores liv! God tur, Mino,« lyder det fra den tidligere landsholdsspiller.

En anden italiensk angriber - Juventus' Moise Kean - er også røget til tasterne.

»Jeg kan stadig ikke tro det. Du fik mig væk fra gaderne, og du fik mig til at lære så mange af livets principper. For at være ærlig, så er det her ikke et farvel fra os - du vil altid være i vores hjerter hvorend du er. RIP, BIG boss,« skriver han.

Borussia Dortmunds norske målfænomen, Erling Braut Haaland, har holdt det simpelt. Han nøjes med at poste et billede af sig selv og Raiola med teksten 'den bedste'.

Manchester Uniteds franske verdensmester Paul Pogba har ikke skrevet noget, men han hylder i stedet Raiola på sit profilbillede.

Paris Saint-Germains italienske midtbanemaestro Marco Verratti har i sin story postet et billede af Mino Raiola med teksten 'Grande Mino'.

Allerede i torsdags skrev flere medier, at Mino Raiola var gået bort. Men det afviste han selv på de sociale medier.

Men lørdag bekræftede hans familie så, at agenten var gået bort efter et kort men hidsigt sygdomsforløb.