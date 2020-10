Under to døgn før de skal i landsholdstrøjen, får tre engelske spillere stor opmærksomhed.

For Ben Chilwell, Tammy Abraham og Jadon Sancho er blevet taget i at feste med flere mennesker end det tilladte. Det skriver The Sun, der har billeder og beretninger fra festen.

Billederne viser, at der til festen var samlet omkring 20 mennesker, hvilket er et brud på corona-restriktionerne i det engelske. For her lyder reglerne, at det ikke er tilladt at blande gruper på mere end seks personer.

Der blev til festen heller ikke holdt afstand, og billederne viser også, hvordan blandt andre Dortmund-spilleren Sancho danser rundt i mængden dog med mundbind på.

Tammy Abraham bekræfter, at der blev holdt fest, men at det ikke var en, han kendte til.

»Jeg kom hjem og blev overrasket. Selvom jeg slet ikke kendte til arrangementet, vil jeg gerne sige undskyld af hele mit hjerte for min manglende dømmekraft overfor organisationen og i forhold til at deltage. Det eneste jeg kan gøre er at lære af det, undskylde til alle og slå fast at det ikke sker igen,« siger han til The Sun om arrangementet, der var en overraskelse i anledning af, han fyldte 23 år.

En anden deltager fortæller, at hverken Tammy Abraham eller Jadon Sancho drak alkohol under festen, som blev afholdt i førstnævntes hjem.



Gareth Southgate har endnu ikke reageret, men FA har meddelt, at der ikke bliver ændret i Englands trup.

Tidligere har landstræneren reageret overfor spillere, der brød reglerne. Det skete blandt andet, da Phil Foden og Mason Greenwood i sidste måned overnattede med to islandske modeller under en landsholdssamling. Det kostede dem pladsen på holdet.

Ifølge The Independent er Dortmund dog langt fra tilfredse med Jadon Sanchos deltagelse - lørdag var han ikke med, fordi han hele ugen havde været syg.

Hans coronatest var negativ, men klubben tog ingen chancer med den 20-årige profil, som ikke deltog i kampen - og blot timer efter var han altså med til fødselsdagsfest.

Derfor er flere da også begyndt at spekulere i, om fraværet i truppen i virkeligheden skyldtes mere end 'bare' sygdom.

Om de tre spillere slipper uden straf, finder vi ud af tirsdag, hvor England skal spille mod Wales. Her vil de blive coronatestet, når de møder ind i landsholdslejren, som protokollerne foreskriver.