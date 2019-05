'Loser' - altså taber på dansk.

Det var ordene, vrede Besiktas-fans havde skrevet hen over siden af luksusbilen, som tilhører målmand Lloris Karius' modelkæreste, Sophia Thomalla.

Den tyske målmand, som er bedst kendt for sine to gigantiske flopaktioner i sidste års Champions League-finale for Liverpool, har i denne sæson været lejet ud til den tyrkiske storklub.

Her har han fortsat sin dårlige form fra Liverpool-tiden, og det har fået Besiktas-fans til at reagere, hvilket er gået ud over Karius' kæreste, som har lagt et billede op på Instagram af bilen, som har fået ordet 'loser' spraymalet på siden.

'Na klasse' - klasse, er den simple og nok ret ironiske tekst, som 29-årige Sophia Thomalla, som er en kendt model, skuespiller og tv-vært i Tyskland, skriver til billedet af den vandaliserede bil.

Aktionen mod Lloris Karius' kæreste er den foreløbige kulmination på et nedtursår for tyskeren. Efter de fæle drop i Champions League-finale fik han sparket i Liverpool.

Det er planen, at han skal være i Besiktas i to sæsoner på leje, men her har han langt fra imponeret. Besiktas-boss Senol Gunes har offentligt kritiseret Karius.

Omvendt har Karius rettet skytset mod klubben, som han har truet med at sagsøge for manglende udbetaling af løn. De senest forlydender går dog på, at de to parter meget vel kan fortsætte samarbejdet trods problemerne.

