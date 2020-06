Den tidligere norske fodboldstjerne Steffen Iversen fortæller i en ny dokumentar om sit problematiske forhold til sin alkoholiserede far.

Med en fortid som målscorer for Rosenborg, Tottenham og ikke mindst det norske landshold nåede Iversen flere store milepæle i sin fodboldkarriere. Men talentet kom ikke fra fremmede.

Iversens far, Odd Iversen, var i 1970erne selv en stor norsk stjerne både på landsholdet og for Rosenborg. Og sådan fulgte sønnike i faderens fodspor.

En smuk historie. Men kun på overfladen.

For 43-årige Steffen Iversens barndom var præget af en far, der i mange år kæmpede med at holde sig ædru. Det skriver VG.

»Han har aldrig været nogen far. Vi hørte aldrig fra ham,« lyder det fra Iversen i dokumentaren, der hedder ‘Steffen - arven etter Ivers’. Odd Iversen var selv åben omkring sin alkoholisme helt frem til sin død, og forholdet mellem far og søn blev aldrig rigtig godt. I sin barndom boede Iversen junior hos sin mor.

Iversen har selv to børn med ekskonen Anna Crane, der bor med børnene i London, hvor Iversen spillede fra 1996 til 2003 for Tottenham og senere for Crystal Palace.

Den tidligere norske landsholdsangriber bor derimod hjemme i Norge, og han kæmper med tomrummet og afstanden til sine børn.

Foto: GORM KALLESTAD Vis mere Foto: GORM KALLESTAD

Og ikke mindst frygten for at ende som sin far.

»Jeg ved, jeg er født halvt alkoholiker, og jeg ved, det er arveligt.«

»Jeg skal ikke være som min far. Det må jeg ikke blive. En, som bare stikker af. Den person vil jeg ikke være. Jeg er meget, meget, meget, meget stærkere, end min far var,« siger Iversen i dokumentaren.

Iversen har selv haft uheldige oplevelser med alkohol, som da han i 2008 blev sendt hjem af den daværende norske landstræner Åge Hareide, da angriberen troppede op til en landsholdssamling direke fra en bytur.

Odd Iversen døde 69 år gammel i 2014. Han nåede at spille for Rosenborg, Mechelen og Vålerenga, mens det blev til 45 kampe og 19 mål for det norske landshold.

Steffen Iversen nåede hele 79 landskampe og scorede 21 mål og er i dag stadig aktiv i fodboldverdenen. Han er spillende træner for den norske 4. divisionsklub Trygg/Lade, der hører hjemme i Rosenborgs baghave Trondheim.