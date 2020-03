Chelsea-spilleren Willian er lige nu isoleret på egen hånd i London grundet coronavirus.

Samtidig er hans kone og børn hjemme i Brasilien, hvor også Willian oprindeligt kommer fra. Og hvis det stod til Willian, var han allerede nu i et fly på vej til Brasilien af hensyn til sin familie.

Det forklarer han til det brasilianske medie Globo SporTV, skriver Telegrah.

»Jeg har forelagt situationen over for klubben, og jeg prøver at få tilladelse (til at tage hjem, red.). Jeg har hørt fra andre spillere i andre klubber, at de har fået lov til at tage til Brasilien,« siger han.

Willian går dermed i venteposition, indtil Chelsea træffer en beslutning om, hvorvidt han må komme hjem eller ej.

Brasilianerens familie skulle egentlig have været tilbage i London nu. Men som følge af coronavirus er Premier League suspenderet - tidligst frem til den 30. april, hvorfor hans familien er blevet i Brasilien.

Og indtil videre er Premier League-spillerne, heriblandt Willian, isoleret og skal passe den fysiske form på egen hånd. Noget, som Willian ønsker at gøre tæt ved sin familie i hjemlandet, da han også er bekymret for familiens ve og vel, forklarer han.

Willian har været i Chelsea siden 2013 og har kontraktudløb til sommer.