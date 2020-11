Søndag var den tidligere fodboldspiller Samuel Eto'o ude at køre i sin bil, da det gik galt.

På vej hjem fra et bryllup i Cameroun blev hans bil påkørt af en bus. Det skriver flere udenlandske medier, herunder Goal.

Billeder fra stedet viser, hvordan hele bilens front blev smadret under sammenstødet, og den tidligere Barcelona-spiller blev også hastet på hospitalet.

Den 39-årige camerouners tilstand er stabil, og han er ifølge flere medier sluppet med en 'mindre skade i hovedet'.

Samuel Eto'o survives a car crash, the former Cameroon captain is said to be in hospital receiving medical attention. pic.twitter.com/LphzeRaLaT — African Soccer Updates (@Africansoccerup) November 8, 2020

Han skal dog fortsat observeres, men derudover har han det godt efter omstændighederne, oplyser journalisten Martin Camus. Han fortæller i et opslag på Twitter, at han har talt med fodboldspilleren efter uheldet.

Samuel Eto'o stoppede som fodboldspiller i september sidste år, og karrieren nåede at byde på ophold i både La Liga, Serie A, Premier League, Tyrkiet og Qatar.

Det var på Instagram, at angriberen valgte at dele sin beslutning med ordene:

'Det her er enden – videre mod nye udfordringer. Mange tak for kærligheden og for adrenalinen,' skrev han.

Han skiftede til FC Barcelona i 2004, og i den spanske storklub spillede han flere store sæsoner. Karrieren stoppede i Qatar SC, og inden da nåede han også at gøre sig særdeles bemærket på Camerouns landshold.

Han nåede at spille 118 landskampe, hvor det blev til 56 mål fra Eto'o, der også kan skrive to gange The Treble – med henholdsvis FC Barcelona og Inter – på sit cv over store resultater.