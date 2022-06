Lyt til artiklen

'Jeg har giftet mig med mit livs kærlighed.'

Sådan lyder det i et opslag på Instagram fra Fern Hawkins, der i weekenden gav det helt store ja til sin udkårne – fodboldstjernen Harry Maguire.

Parret blev gift foran kapellet på franske Chateau de Varennes, et luksuriøst sted, hvor en overnatning koster 350 pund – svarende til 3.000 kroner.

Ifølge The Sun og Daily Mail kostede selve brylluppet 500.000 pund, svarende til omkring 4,3 millioner kroner for weekenden, som fodboldspilleren ville have 'skulle være helt perfekt'.

Bruden havde fået fløjet en frisør samt makeupartist ind til den store dag, og de havde også hyret en sanger til vielsen.

Harry Maguire ankom i et privatfly med omkring 30 andre mennesker, og der var klare regler for gæsterne – blandt andre Jack Grealish og Jordan Pickford – som alle fik en 'goodie bag' af det nygifte par.

De blev bedt om ikke at bruge deres telefoner på dagen, og det var Fern Hawkins' veninde, der stod for bryllupsbillederne.

Fredag stod på drinks og en hyggelig aften med de inviterede, inden den store fest lørdag, hvor parret tidligt på dagen gav deres 'ja' i solskin, inden regnen sendte selskabet indendørs.

Efterfølgende tog de afsted på bryllupsrejse til Italien. Noget, Harry Maguire ifølge engelske medier har fået lov til af Manchester Uniteds nye træner Eric ten Hag, der ikke har set noget problem i det, da Maguire stadig er 'i sin ferieperiode', siger en repræsentant til Daily Mail.

Harry Maguire og Fern Hawkins har dannet par i omkring 11 år, og de blev tidligere i år viet på et rådhus i England – noget, der var nødvendigt for at kunne gennemføre ceremonien i det franske.

De blev forlovet tilbage i 2018 og har sammen døtrene Lillie Saint og Piper Rose.