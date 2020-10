Den tidligere Real Madrid-stjerne Robinho er flygtet hjem til Brasilien for at undgå en lang fængselsdom.

Da den finurlige offensivspiller i 2013 spillede for den italienske storklub AC Milan deltog han i en gruppevoldtægt af en kvinde.

Det slog Retten i Milano fast fire år senere - i 2017 - og i samme ombæring blev Robinho idømt ni års fængsel - uden at han var ved domsafsigelsen.

Og Robinho har i det hele holdt sig langt væk fra Italien, siden sagen brød frem - og på den måde har han indtil videre undgået at skulle afsone sin dom.

Real Madrid's Robinho celebrates his goal against Villarreal during their Spanish First Division soccer match at Madrid's Santiago Bernabeu stadium January 27, 2008. REUTERS/Andrea Comas(SPAIN) Foto: ANDREA COMAS Vis mere Real Madrid's Robinho celebrates his goal against Villarreal during their Spanish First Division soccer match at Madrid's Santiago Bernabeu stadium January 27, 2008. REUTERS/Andrea Comas(SPAIN) Foto: ANDREA COMAS

Han har blandt opholdt sig i klubber i Tyrkiet og i Kina. Og nu er den 36-årige eks-landsholdsspiller returneret til hjemlandet, hvor han har skrevet under med sin barndomsklub Santos.

Og her kan Robinho, der har spillet 100 landskampe for Brasilien, føle sig nogenlunde sikker, for lovgivningen i Brasilien tillader ikke udlevering af egne statsborgere til andre lande.

»Hvem er vi til at kaste sten på Robinho? Lad den, som aldrig har syndet, kaste den første sten,« siger Santos' præsident, Orlando Rollo, i et forsvar for Robinho, til avisen Folha de S.Paulo.

Mange danskere husker nok Robinho fra hans tid med Thomas Gravesen i Real Madrid. Her røg de to i et mindeværdigt slagsmål under en træning.