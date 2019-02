Manchester Uniteds franske kantraket, Anthony Martial, beder nu om tilgivelse, efter at han er blevet afsløret i at være sin gravide kæreste, Melanie Da Cruz, utro.

Flere medier har afdækket, hvordan den 23-årige fodboldmillionær var sammen med en kvinde, der ikke var hans kæreste, under sommerens VM-slutrunde.

Og i et forsøg på at redde sit forhold har Anthony Martial nu postet en undskyldning på sin Instagram-profil.

»Jeg vil gerne sige undskylde til min familie, mine slægtninge og frem for alt til min smukke kæreste, som jeg har skadet så meget de seneste måneder,« lyder det fra den angrende fodboldstjerne.

»Jeg begik en fejl, som ikke kommer til at ske igen. Jeg er ked af det.«

»Jeg begik en fejl, som ikke kommer til at ske igen. Jeg er ked af det.«

Utroskabet fandt sted i sommer i Paris - hvor Martial inviterede den 20-årige model Malika Semichi med på hotel.

»Det var ikke det bedste hotel - faktisk lidt slidt og billigt,«Men jeg vidste, at han havde en kæreste, så jeg gik ud fra, at han ikke ville have, at nogen skulle se os sammen,« har Malika Semichi fortalt til Daily Star.

I 2015 betalte Machester United godt 600 millioner kroner for den dengang 19-årige Anthony Martial, der spillede i franske Monaco.