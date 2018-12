Andrey Arshavin ved, hvordan man får det maksimale ud af en aften i byen. Det kræver en stripklub, to kvinder at kramme og en hest til at ride væk.

Og nej, det er hverken opdigtet eller et realityshow. Det var bare, hvad der skete, da den 37-årige tidligere Arsenal-stjerne tog en bytur i Sankt Petersborg. Selvfølgelig blev det også fanget på video, og den er nu efterhånden ved at gå viralt.

Det har skabt masser af overskrifter i Rusland, for det var ikke Arshavins kone, han havde med ud fra den eksklusive stripklub Maximus.

Det var derimod en 26-årig stewardesse ved navn Karina Neman, og derfor har Arshavins kone, Alisa Arshavin, valgt at lukke ned for sine sociale medier, ‘indtil støvet har lagt sig’, som hun ifølge Daily Mail skulle have sagt.

Jeg har elsket Alisa, jeg elsker hende og jeg vil blive ved med at elske hende. Andrey Arshavin, da han blev set med en model tidligere på året

Videoen viser, hvordan Andrey Arshavin får overtalt en ejer af en hest til at lade ham låne hesten.

Og som om problemer på hjemmefronten ikke var nok for den tidligere Arsenal-spiller, så skal han også forholde sig til, at han angiveligt ikke fik betalt de 300 kr., som en hestetur koster. Det skriver den store russiske avis Komsomolskaya Pravda ifølge Daily Mail.

Arshavins bytur har i det hele taget ramt de store russiske medier, og mens Sport Express kører med overskriften 'Arshavin spenderede nat på stripklub og betalte ikke for hestetur', valgte Komsomolskaya Pravda at gå med den lidt længere og noget mere udførlige 'Øjenvidner: Gifte Andrey Arshavin brugte natten på en eksklusiv stripklub i Sankt Petersborg med to piger'.

Det er ikke første gang, at den russiske stjernespiller rammer forsiderne.

Andrey Arshavin forsøger at få en sok på. Foto: PATRIK STOLLARZ Vis mere Andrey Arshavin forsøger at få en sok på. Foto: PATRIK STOLLARZ

Tidligere på året blev han set med modellen Olga Semenova på en natklub i Kazakhstan, og det fik Arshavins kone til at true med at klippe fingrene af Semenova.

Dengang måtte Andrey Arshavin redde sig hjem med en kærlighedserklæring til konen.

»Jeg har elsket Alisa, jeg elsker hende og jeg vil blive ved med at elske hende,« sagde Arshavin ifølge Daily Mail dengang.

Han får muligvis brug for noget lidt stærkere denne gang.