De er nok gået de færrestes næse forbi, at det er en god idé at holde afstand til andre mennesker og undgå store forsamlinger, mens coronapandemien raser.

Alligevel valgte den argentinske landsholdsspiller Éver Banega i weekenden at feste på livet løs i en coronaramt valencisk natklub.

Det viser en nu slettet video, som Banegas kone, Valeria Juan, delte på sociale medier.

Det spanske medie Radio Estadio har dog efterfølgende været i stand til at dele videoen på Twitter.

Nueva polémica rodea de nuevo a Ever Banega!!! #Radioestadio



Vídeo publicado en redes sociales donde aparece sin mascarilla en la discoteca Mya, en la que 12 trabajadores han dado positivo por Covid!! pic.twitter.com/JHeZZvriC5 — Radioestadio (@Radioestadio) July 25, 2020

I videoen ses Éver Banega og konen i festligt lag på en klub, der ifølge spanske Marca skulle være en natklub i Valencia ved navn Mya, uden ansigtmasker og uden at holde den anbefalede afstand.

For at gøre ondt værre blev 12 af natklubbens ansatte mellem torsdag og fredag testet positive for coronavirus, skriver den spanske avis La Vanguardia.

Alligevel var det ikke nok til at holde Éver Banega og konen væk fra natklubben.

Det er ikke første gang, 32-årige Banega, der netop har færdiggjort den spanske sæson med Sevilla, vælger at feste under coronapandemien.

Éver Banega har også været en del af det argentinske landshold gennem flere år. Her ses han i 2016 i en jubelscene med FC Barcelona-stjernen Lionel Messi. Foto: OMAR TORRES Vis mere Éver Banega har også været en del af det argentinske landshold gennem flere år. Her ses han i 2016 i en jubelscene med FC Barcelona-stjernen Lionel Messi. Foto: OMAR TORRES

Kort før La Liga-sæsonen startede op igen efter coronapausen, deltog argentineren i en grillfest, hvor anbefalingerne om blandt andet afstand heller ikke blev overholdt. Noget, som Benega dog efterfølgende undskyldte for, skriver Goal.

Éver Banegas festeri får dog næppe de store konsekvenser for ham i Sevilla, da han frem mod næste sæson skifter Spanien og Sevilla ud med Saudi-Arabien og Al-Shabab.

I den netop overståede La Liga-sæson endte Sevilla på en fjerdeplads.