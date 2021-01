En juleferie har sendt den amerikanske fodboldstjerne Alex Morgan i isolation.

Det fortæller hun selv i et opslag på Twitter.

'Desværre sluttede min familie og jeg med at finde ud af, at vi havde fået corona, mens vi var i Californien i feriedagene,' skriver landsholdsspilleren, der i september sidste år skiftede til Tottenham Hotspur.

I december kunne hun så fortælle, at hun vendte tilbage til Orlando Pride i 2021, men her har hun altså ikke fået den helt optimale start på sit comeback.

'Vi er alle ved godt mod og kommer os godt. Når vi har været i isolation, vil jeg følge retningslinjerne fra den amerikanske liga for at sikre, min krop er helt klar, og at jeg kan vende tilbage til mine holdkammerater på banen,' skriver 31-årige Alex Morgan i opslaget, som kan ses i bunden af artiklen.

Den amerikanske landsholdsspiller er gift med MLS-spilleren Servando Carrasco, og i maj 2020 fødte fodboldspilleren parrets første barn – en lille pige, der har fået navnet Charlie Elena Carrasco.

Den positive coronatest betyder også, at Alex Morgan går glip af den første træningslejr med landsholdet i 2021.

Alex Morgan har indtil videre spillet 170 kampe for det amerikanske landshold, og hun har scoret 107 mål. På grund af sin graviditet og fødsel var hun dog nærmest ikke med landsholdet, som hun blot spillede 45 minutter for sidste år.

Alex Morgan har tidligere fået stor opmærksomhed for at sige sin mening – blandt andet da hun sendte USA i VM-finalen i 2019, for her var det ikke kun sejren, der stjal opmærksomheden.

Det samme gjorde landsholdsspillerens jubelscene, der var en stikpille til den engelske modstander.

Alex Morgan tog nemlig hånden op til munden og lod, som om hun drak en kop te, mens lillefingeren strittede, og det fik en del kritik – blandt andet fra nogle, der mente, det var unødvendigt og uden respekt for modstanderen.

»Du ser mænd, der laver jubelscener verden over i store turneringer. De tager sig i skridtet, eller hvad de nu gør. Og når det, jeg bare gør, er at lade, som om jeg nipper til lidt te, så ryster kritikken mig lidt,« svarede hun dengang.