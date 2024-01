Han har mistet sin familie.

Og Kyle Walker fortæller i et interview med The Sun, at han udmærket er klar over, det er hans egen skyld.

»Jeg har gjort noget forfærdeligt, og jeg tager det fulde ansvar. Jeg har taget nogle idiotiske valg og beslutninger. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad Annie går igennem. Jeg har forsøgt at spørge hende til det, men der er så meget smerte,« siger fodboldspilleren.

Tidligere på året kom det frem, at han var blevet smidt ud af det hjem, han delte med sin kone.

Årsagen er, at han har fået endnu et barn med sin tidligere elskerinde Lauryn Goodman, som han genoptog kontakten med efter flere år uden.

Goodman blev i april 2020 mor til en dreng, og efterfølge fortalte hun offentligt, at Kyle Walker – der på det tidspunkt dannede par med Annie Kilner – var faren.

I første omgang valgte Annie Kilner at gå fra Kyle Walker, men hun tog ham tilbage – på grund af børnene – på én betingelse:

Han skulle ikke have nogen form for kontakt med Lauryn Goodman.

En aftale, han efter eget udsagn holdt indtil oktober 2022, hvor han rejste til London for at få foretaget en operation tæt på Goodmans hjem.

Her mødte han sin søn Kairo for første gang, og de to genoptog kontakten uden Kilner vidste det.

Og i efteråret fik Kyle Walker så et opkald fra Goodman. Hun var blevet mor til en lille pige – og Manchester City-stjernen var faren.

»Lauryn fortalte mig i slutningen af oktober eller starten af november. Jeg kan huske, jeg gik ovenpå på træningsanlægget, da hun ringede. Jeg var ved fysioterapeuten der. Jeg besvimede næsten. Jeg blev helt hvid. Han spurgte: 'Hvad er der galt?' og jeg sagde ikke noget, jeg skulle lige forstå det selv,« fortæller Walker.

Han nåede ikke selv at fortælle det til Annie Kilner, som på det tidspunkt ikke havde bekræftet offentligt, at hun er gravid igen.

Goodman kom ham i forkøbet, da hun skrev en besked på Instagram.

»Jeg vidste, noget var under opsejling, da jeg landede efter klub-VM inden jul. Jeg havde en samtale med Lauryn. Hun skreg i telefonen, sagde, at Annie var gravid. Jeg sagde, det var hun ikke. Det kom ikke hende ved. Jeg følte, jeg var nødt til at lyve overfor hende, for hvis jeg fortalte hende sandheden, ville alt eksplodere. Graviditeten (Annie Kilners, red.) var dråben, der fik bægeret til at flyde over,« fortæller Walker.

