Det sendte chokbølger gennem Italien, da en mand gik amok med en kniv i et supermarked i oktober.

En ansat blev dræbt, mens fire andre personer blev såret - og blandt de sårede var den spanske fodboldstjerne Pablo Mari, der blev stukket ned foran sin søn og sin kone.

Fodboldspilleren fik et dybt sår i ryggen og måtte opereres. Det medførte en pause fra fodbolden for den 29-årige forsvarer - men nu godt to måneder efter knivoverfaldet kan Pablo Mari igen gøre det, han gør allerbedst.

Han er nemlig tilbage på banen, hvor han forbereder sig på et comeback.

Di nuovo con la squadra

Step by step #WorkHard@ACMonza #ACMonza #Monza #Training pic.twitter.com/qzusEsWwvA — Pablo Mari Villar (@PabloMV5) December 14, 2022

På sin Instagram skriver spilleren, der er på udlån fra engelske Arsenal til italienske AC Monza:

»Tilbage med holdet. Skridt for skridt,« lyder det fra Pablo Mari, der nu kan se frem mod Serie A-genopstarten mod Fiorentina den 4. januar.

Dermed ser karrieren ud til at være på rette køl igen efter en dag i oktober, der kunne være helt anderledes.

Og det satte han pris på.

»I dag var jeg heldig. Jeg så en person dø foran mig,« sagde han efter angrebet og tilføjede til Gazzetta:

»Jeg kørte med indkøbsvognen foran mig med mit barn i, da jeg mærkede ulidelige smerter i ryggen. Så stak manden en anden mand i halsen.«