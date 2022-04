Patrice Evra var blot 13 år gammel, da hans liv pludselig blev et stort kaos.

Det var det år, hans far pludselig forlod familien og sendte den nu tidligere fodboldspiller ind i en meget mørk periode.

Det fortæller han i BBC One-serien 'Freeze the fear'. Her skulle han fortælle to sandheder og en løgn, de andre så skulle gætte. Det skriver Daily Mail.

»Jeg gjorde tre ting, før jeg begyndte at spille fodbold. Jeg solgte stoffer, tiggede penge foran en butik og arbejdede i en tv-butik. Den ene passer ikke,« fortæller Evra, der afslører, at det er den sidste, der ikke passer.

Patrice Evra fortæller, at det at tigge blev en helt normal del af hans hverdag.

»Nogle gange gik vi i skraldespandene omkring midnat, det var her de smed kolde Big Macs ud. Da min far skred fra os, blev alt bare kaos. Fodbold blev min redning,« fortæller den tidligere Manchester United-stjerne, der som 17-årig rejste til Italien.

Han har tidligere fortalt, hvordan han også blev udsat for seksuelt misbrug i en ung alder. Noget, der påvirkede hans liv voldsomt, og også var årsagen til, han søgte mod blandt andet stofferne, men i mange år turde han ikke sige noget til nogen. Heller ikke til politiet, efter flere børn havde klaget over den samme lærer.

»Jeg løj og sagde nej. De spurgte mig, om jeg var sikker, og jeg forsikrede dem om, at det var jeg. Jeg har levet med den løgn i mange år. Jeg kan ikke udtrykke, hvor meget jeg fortryder det,« skriver han i sin selvbiografi, der udkom i efteråret.

Først under udarbejdelsen af bogen fortalte han sin mor om overgrebene. Noget, der var langt sværere end at skrive om dem. Evra fortalte desuden, hvordan det var hans danske forlovede, Margaux Alexandra, der hjalp ham med at finde modet til at stå frem.

I BBC-programmet sætter Evra også flere ord på misbrugene.

»At blive seksuelt misbrugt som 13-årig havde en stor indflydelse på mit liv. Du føler bare en skam omkring dig selv,« fortæller Evra.

Han nåede i sin aktive karriere at spille næsten 400 kampe for Manchester United. Her blev det desuden til fem Premier Legue-titler og en Champions League-titel.