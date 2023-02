Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Agenten til den tidligere Premier League-spiller Christian Atsu melder nu nyt ud om den savnede 31-årige fodboldstjerne.

Den nuværende Hatayspor-spiller Christian Atsu har været savnet i ni dage efter, at han forsvandt, da det voldsomme jordskælv ramte Tyrkiet.

Siden har klubben, der har hjemmebane i det hårdest ramte område af jordskælvet, trukket sig for resten af sæsonen i den bedste tyrkiske fodboldrække, der også er ramt af, at klubbens sportsdirektør Taner Savut er savnet.

Nu melder Christian Atsus agent, Nana Sechere, ud, at man har fundet den præcise lokation, hvorfra Atsu angiveligt skulle befinde sig.

Christian Atsu Foto: SCOTT HEPPELL Vis mere Christian Atsu Foto: SCOTT HEPPELL

Til The Athletic fortæller agenten, at man har fundet et par af Christian Atsus sko ved den lokation. Samtidigt har redningsmandskab via termiske kameraer kunne se tegn på op til fem liv under murbrokkerne.

»Tingene går utrolig langsomt og de har akut brug for flere ressourcer – inklusiv en oversætter,« siger agenten ifølge The Athletic

På Twitter har agenten fortalt, at han befinder sig i byen Hatay sammen med Christian Atsus familie.

Fodboldstjernen blev matchvinder, da han scorede det eneste mål Hatayspors sejr over Kasimpasa blot nogle timer før, at han senere blev meldt savnet efter jordskælvet.