Fodboldspilleren Troy Deeney var så hårdt ramt af coronavirus sidste år, at han frygtede for sin families sikkerhed.

Det fortæller den 32-årige angriber i et ærligt interview med Evening Standard. Troy Deeney siger blandt andet, at han næsten ingenting kunne.

»Jeg tissede blod og havde nyreproblemer. Lægen sagde til mig, at jeg intet immunforsvar havde. Det eksisterede simpelthen ikke.«

Watford-stjernen er gift med Alisha Deeney, og de har sammen en søn. Den lille dreng blev også udsat for fare under farens sygdomsforløb.

32-årige Troy Deeney. Foto: Julian Finney Vis mere 32-årige Troy Deeney. Foto: Julian Finney

»Jeg vidste godt, hvor farligt det kunne være. Så jeg tænkte også på, om jeg udsatte min søn for fare, fordi han har vejrtrækningsproblemer. Det var okay, at det ramte mig, men jeg måtte for alt i verden ikke tage det videre til ham.«

Troy Deeney tilføjer, at han på et tidspunkt ikke kunne gå.

»Jeg husker, at jeg besøgte en fodspecialist, der lavede tre huller i min fod. Men storetå var blevet så stor, at han måtte fjerne neglen, fordi jeg ikke kunne gå.«

Alisha Deeney har ligeledes været ramt af den frygtede virus. Ifølge det engelske medie Daily Mail betød det, at hun var sengeliggende i hele 15 dage.

Den engelske Watford-angriber er overrasket over, hvor meget virussen ramte ham. Han er nemlig vant til at leve med smerter, når han spiller fodbold.

»Jeg har spillet kampe med brækkede ribben, tæer og andet. Men pludselig satte jeg mig op på cyklen og kunne kun holde i 15 minutter. Problemerne blev flere og flere, og jeg kunne ikke trække vejret.«

Troy Deeney er nu kommet helt ovenpå igen, og han er tilbage på banen for Watford, der netop har sikret sig oprykning til Premier League.