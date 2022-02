En boksekamp fik et dramatisk efterspil for fodboldspilleren Phil Foden og hans familie.

For da Foden sammen med sin kæreste gik mod et baglokale, blev de overfuset verbalt af en gruppe mænd i AO Arena i Manchester.

Det skete efter kampen mellem Brook og Khan, der fandt sted lørdag aften, hvor fodboldspilleren var tilskuer.

Det viser en video, der er blevet delt på de sociale medier. Videoen kan ses i bunden af artiklen.

Da mændene råber af parret, vender Phil Fodens kæreste sig om for at svare igen med ordene: »Hvem kalder du for en cunt?«

Mens Manchester City-spilleren i første omgang ignorerer mændene, har hans mor hørt, hvad der er foregået, og hun kommer derfor stormende ud fra lokalet for at forsvare sin søn. Rasende konfronterer hun gruppen, der bliver stående, og da en af mændene ikke vil flytte sig, får han et skub fra Phil Fodens mor.

Noget, der tilsyneladende gør ham rasende, for han svarer igen ved at slå hende direkte i hovedet, inden en anden mand formår at lægge sig imellem den hidsige gruppe.

Manchester City har efterfølgende reageret på den voldsomme episode, og her understreger de, at de støtter deres spiller.

»Klubben kender godt til den video, der florerer på de sociale medier, som viser, hvordan Phil Foden og hans familie bliver chikaneret og udsat for vold,« skriver klubben i en pressemeddelelse.

»Vi er chokerede og rystede over volden og overfaldet på et af Phils familiemedlemmer. Vi vil fortsætte med at give Phil og hans familie al den støtte og hjælp, de har brug for.«

Til Daily Mail oplyser politiet i Manchester, at man er bekendt med videoen og undersøger sagen.

En talsperson fra arenaen hvor kampen og den efterfølgende hændelse fandt sted fortæller, at de også er bekendt med situationen.

»Sikkerhedsvagterne stod klar, og der var ikke nogle, der havde brug for medicinsk assistance,« fortæller personen.