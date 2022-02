Norske Omar Elabdellaoui troede, han var færdig med fodbold, da fyrværkeri eksploderede i hovedet på ham og gjorde ham blind.

Ulykken skete nytårsaften 2020, da en raket sprang i luften i hovedet på Galatasaray-spilleren, der var i færd med at tænde den.

13 måneder senere er han tilbage på træningsbanen. Men vejen har været noget nær umulig. Det har krævet 11 krævende operationer, og i de første dage var der ingen, der troede, han ville se igen, siger han til The Guardian.

»Jeg troede bare, jeg havde noget i øjet og skulle have det ud, men så kunne jeg mærke mit ansigt brænde over det hele. Alt var sort,« husker han om den skæbnesvangre aften og fortsætter:

Elabdellaoui og læge Holland, der hjalp ham. Vis mere Elabdellaoui og læge Holland, der hjalp ham.

»Jeg havde ingen kontrol de første dage. Alt var mørkt, jeg vidste ikke, om det var nat eller dag. Tiden var irrelevant,« siger han.

Ved hospitalssengen kunne hans egen bror ikke genkende ham på grund af skaderne i ansigtet. Da han så ham, røg han i gulvet lammet af tårer. Dommen fra lægerne var uklar. Det venstre øje så ikke slemt medtaget ud, men de vidste ikke, hvad de skulle sige om det højre øje.

Klubben begyndte at arbejde på en plan for nordmanden, men en løsning var ikke ligetil. I hvert fald ikke indtil man fandt en læge i USA, der måske kunne hjælpe. Edward Holland blev Elabdellaouis redning.

Dommen var dog dyster, for Holland mente kun, at der kun var 5 til 10 procents chance for, at han kunne få nordmandens syn tilbage. Det var den værste skade, han havde set i 35 år. Og han havde endda behandlet soldater udsendt til Afghanistan.

En meget kompliceret plan blev langt, der indebar stamceller, dna-donation fra hans søster og hud fra hans øre og mund. Sidste ende betød det, at han kunne få transplanteret en ny hornhinde på sit højre øje. Og i september skete miraklet så. En time efter han kom retur fra hospitalet, kunne han fjerne forbindingen. Og se.

»Det var virkeligt specielt, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det,« siger han og prøver:

»Jeg kunne se alle bevægelser på min højre side, som jeg ikke kunne tidligere. Det var et mirakel, en drøm, der gik i opfyldelse. Du tror aldrig, det skal være en drøm at se, det tager du bare for givet,« forklarer han.

Elabdellaoui træner nu med for fuld skrue i Galatasaray, hvor han nu spiller med specielle briller og kontaktlinser. Og så skal han tage øjendråber hyppigt - bortset fra når han er på banen.