Et dødsfald i familien kan være en svær størrelse at håndtere.

Således også for den tidligere svenske fodboldstjerne Henrik Larsson, der i 2009 mistede sin lillebror Robert kort inden en landskamp mod Danmark.

I podcasten 'Lockdown Tactics' fortæller svenskeren ifølge Marca, hvordan han kæmpede med psyken i tiden efter broderens død.

»Jeg havde en periode, hvor jeg ikke havde det godt, fordi jeg havde så mange spørgsmål,« siger Henrik Larsson ifølge mediet.

Henrik Larsson i duel med Simon Kjær under landskampen 6. juni 2009. Kort forinden var Henrik 'Henke' Larsson bror fundet død som følge af en overdosis. Foto: Claus Bech

Spørgsmålene omhandlede lillebroderens død, der fandt sted som følge af en overdosis, efter en længere periode, hvor broderen var afhængig af stoffer.

Derfor fortæller Henrik Larsson i podcasten, at hans kone opfordrede ham til at søge yderligere hjælp andetsteds for at få styr på tankerne oven på broderens død.

»Det gjorde jeg. Jeg konsulterede en professionel og talte med hende om forskellige ting, og jeg havde det så meget bedre bagefter,« fortæller Henrik Larsson i podcasten.

Henrik Larsson fortæller derudover i podcasten, at han finder det vigtigt at tale om sine følelser, så man kan give andre mulighed for at hjælpe en, hvis man har det svært.

Henrik Larsson sammen med FC Barcelonas tidligere præsident Joan Laporta i 2004, da svenskeren skiftede til den catalanske storklub. Foto: CESAR RANGEL

Henrik Larsson har i løbet af sin aktive fodboldkarriere været forbi både hollandske Feyenoord og skotske Celtic. Fra 2004 til 2006 spillede angriberen også for den spanske storklub FC Barcelona.

Efter sin fodboldkarriere begyndte Larsson på en trænerkarriere, der blandt andet har budt på flere ophold i svenske Helsingborgs FF, som han også selv repræsenterede som spiller.