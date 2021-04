Fodboldspilleren Chris Smalling, hans kone og toårige søn har ifølge italiensk medie været udsat for et væbnet røveri fredag morgen i deres hjem i Rom.

Skal man tro mediet Gazzetta dello Sport tvang tre røvere bevæbnet med pistoler Chris Smalling til at åbne familiens pengeskab, hvor de plyndrede ure og smykker.

De tre røvere truede hele familien i hjemmet lidt udenfor Rom, hvor de trængte ind, mens fodboldstjernen, hans kone og barn lå og sov.

Chris Smalligs kone, Sam, kontaktede politiet omkring klokken fem fredag morgen, men røverne havde taget flugten, da politiet kom frem til adressen.

Politiet oplyser ifølge avisen, at de nu efterforsker røveriet.

Det er slet ikke første gang, at en fodboldspiller udsættes for et røveri. Således har flere fodboldstjerner oplevet at blive røvet eller at få indbrud.

Blandt andre danske Kasper Dolberg som havde ubudne gæster, mens han var væk for at spille kamp.

Engelske Chris Smalling skiftede til AS Roma i 2019 på en lejeaftale fra Manchester United og fik efter 12 måneder en fast aftale med hovedstadsklubben.