Tottenham-stjernen Dele Alli risikerer at blive straffet for den corunavirus-joke han forleden lagde ud på det sociale medie Snapchat.

Det skriver den engelske avis Daily Mail i en stort opsat artikel på sin hjemmeside.

I denne fremgår det, at den britiske fodboldorganisation FA ser på sagen med ganske alvorlige øjne.

Således finder man Dele Allis joke for malplaceret, hvorfor man i øjeblikket overvejer, hvorvidt han skal suspenderes.

Just when you think you can’t possibly hate Dele Alli anymore...pic.twitter.com/m9Qd2Ra8zT — Yesitsme (@YesitsmeDigby) February 9, 2020

I artiklen fortælles endvidere, at det forventes at Dele Alli vil få en reprimande af Tottenham-ledelsen, når han onsdag stiller til træning i London-klubben.

Sagen blev indledt, da Dele Alli i weekenden på Snapchat jokede med det igangværende coronavirus-udbrud.

På en video har - foruden sig selv iklædt maske - filmet en asiastisk mand, som angiveligt mistænkes for at bære smitten.

Sidenhen har Dele Alli undskyldt sig.

Verdenssundhedsorganisationen WHO oplyste første gang den 12. januar om et udbrud med tilfælde af lungebetændelse - smittet med en ny coronavirus.

Mindst 1.115 personer har mistet livet på grund af coronavirussen, mens antallet af smittede globalt er i underkanten af 45.000.

Torsdag i sidste uge erklærede WHO global sundhedskrise.

Sundhedsstyrelsen melder, at smittefaren er meget lav i Danmark. Ingen danskere er endnu blevet smittet af coronavirussen.