I dag har hun det godt med sin krop.

Men sådan har det ikke altid været for den engelske fodboldstjerne Alessia Russo.

Det fortæller hun i et stort interview med Women's Health. Det skriver Daily Mail.

»Der er en slags stigma omkring det. For du vil gerne konkurrere og være den bedste på banen, men du vil også gerne se ud på en bestemt måde,« fortæller hun.

Alessia Russo. Foto: Andrew Yates/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Alessia Russo. Foto: Andrew Yates/AP/Ritzau Scanpix

»Ligesom mange andre piger ville jeg gerne være tynd, men jeg ville også gerne være på dét niveau,« siger hun om de tidligere år i fodboldkarrieren.

For Alessia Russo, der sidste år var med til at vinde EM, betød det, at hun noterede alt, hvad hun spiste.

Hun skrev det ind i en app for at holde styr på det, men på et tidspunkt fandt hun ud af, at de to ting ikke harmonerede.

»Jeg ved, der er nogle, der stadig gør det. Men jeg ramte et lavpunkt med mad og min vægt. Jeg var ikke stærk nok. Jeg var ikke robust. Jeg troede, jeg så godt ud. Men på fodboldbanen var jeg slet ikke stærk nok til at kunne kæmpe med,« forklarer hun.

Det betyder, at hun i dag spiser mere og er blevet stærkere.

Alessia Russo blev sidste måned kåret til 'Årets Spiller', da der for første gang blev afholdt awardshow for fodboldkvinderne.