Den italienske fodboldstjerne Ciro Immobile var søndag morgen involveret i et voldsomt biluheld i Rom.

Lazio-anføreren bragede sin Land Rover Defender ind i en sporvogn og er efterfølgende bragt til hospitalet i den italienske hovedstad.

Immobiles bil er totalskadet efter sammenstødet, men ifølge Gazzetta dello Sport har angriberen det godt efter omstændighederne, men hans ene datter blev fragtet til hospitalet med nakkekrave.

»Jeg har det fint, men min arm gør ondt,« siger han ifølge mediet.

Ulykken skete på Matteotti-broen i nærheden af det olympiske stadion, og sammenstødet var så voldsomt, at sporvognen blev afsporet og sendt op på fortovet.

I alt blev syv personer ført til Gemilli-hospitalet – herunder sporvognsføreren og en række passagerer.

Ifølge mediet kan sporvognen have kørt over for rødt lys i forbindelse med ulykken, men det er endnu for tidligt at fastslå. Gazzetta skriver dog, at der ofte er problemer med at forstå lyssignalerne i krydset for både bilister og sporvogne.

Politi og brandvæsen var hurtigt på stedet, og førstnævnte undersøger nu, hvordan ulykken kunne ske.