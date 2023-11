En familieferie til Dubai er pludselig endt dybt tragisk for fodboldstjernen Roberto Firmino og hans familie.

Hans far José Roberto Cordeiro, der også var med på turen, er pludselig død efter et hjerteanfald.

Det skriver det brasilianske nyhedsbureau UOL, der har fået det bekræftet af en talsperson for Firmino.

»Han var sådan en god fyr. Han havde en god sjæl og var meget sjov. Det er totalt uventet,« siger en ven til familien.

Efterfølgende har den tidligere Liverpool-spillers kone Lari Firmino bekræftet dødsfaldet i et opslag på Instagram.

'Sikke et hul du har efterladt, svigerfar. Hvad er det her for en smerte? Vores plan var at have vores første familieferie sammen. Vores forældre har besøgt os hvert år, men vi ønskede ægte kvalitetstid, et minde vi kunne have for evigt,' indleder hun.

Lari Firmino fortæller, hvordan de sammen havde nogle fantastiske dage. De var i alt 14 mennesker samlet, alle var glade, de besøgte forlystelsesparker og Roberto Firmino nød virkelig at have en masse tid med sin far.

Men den 18. november blev alt forandret.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Lari Firmino (@larissa_peereira)

'Bel ville gerne prøve en rutsjebane med os. Vi vidste, det var for meget for ham (faren, red.), vi var bange for, der ville ske noget, så han kørte ikke med. Men det farlige den dag var ikke rutsjebanen, det var træthed og hoste, inden han lagde sig til at sove,' fortæller hun.

'Det er så hårdt, det hele. Vores hjerter er så taknemmelige for, vi kunne sige et så smukt farvel, men det gør også smerten endnu større,' skriver Lari Firmino.

'At se min svigermor, Roberto og min svigerinde lide, knuser mit hjerte. Jeg ville så gerne tage smerten fra dem (...). Vores plan var at tage dem med til Saudi-Arabien for at vise dem vores nye liv. Nu lægger vi planer én dag ad gangen, mens vi lærer at leve med sorgen. Tak svigerfar, tak for hvert skørt øjeblik. Vi ses,' slutter hun.

Familien er lige nu i kontakt med myndighederne, så de kan få José Roberto Cordeiro, der blev 62 år gammel, hjem til sit hjemland Brasilien, hvor han skal begraves.

Roberto Firmino, der i dag spiller for saudiarabiske Al-Ahli, har tidligere fortalt, hvor stor en betydning faren har haft for ham hele livet.

'Ikke alle helte har kapper. Nogle hedder Far. Min far, José, var min store helt som barn, en inspiration og et godt forbillede. En generøs, seriøs og ærlig mand, der er dedikeret til sin familie,« skrev han i sin selvbiografi 'Si Señor – My Liverpool Years'.

Fodboldspilleren har endnu ikke selv kommenteret på den triste nyhed.