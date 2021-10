Mandag var ikke en helt almindelig dag for den tidligere fodboldspiller Jamie Redknapp og hans kæreste, Frida Andersson.

For parret, der sammen venter deres første barn, overraskede deres mange fans med en særlig nyhed. Det skete, da Frida Andersson skiftede sit Instagram-navn til 'Frida Redknapp'.

De to blev nemlig viet på rådhuset i Chelsea, skriver flere engelske medier herunder Daily Mail. Noget, de har holdt for sig selv, for på de sociale medier har de eksempelvis på intet tidspunkt fortalt, de var forlovede.

Helt generelt har de to da også holdt lav profil, når det kommer til deres forhold, som de offentliggjorde i august 2020. De deler meget lidt med hinanden og taler generelt ikke meget om det ifølge mediet.

Mens selve brylluppet blev holdt småt og hemmeligt, var det en anden snak i forhold til den efterfølgende middag, som den 48-årige tidligere Liverpool-spiller og hans kone havde inviteret til.

Den blev afholdt på restauranten Scott, hvor omkring 30 af parrets venner og familie deltog for at fejre dem.

Der er blot få uger til, at højgravide Frida Redknapp har termin. Mens det er parrets første fælles barn, har Jamie Redknapp i forvejen 16-årige Charles og 12-årige Beau med sin ekskone Louise, som han blev skilt fra i 2018 efter 19 års ægteskab.

37-årige Frida Redknapp har i forvejen fire børn med eksmanden Jonathan Lourie.

I sin aktive karriere nåede Jamie Redknapp at spille for Bournemouth, Liverpool, Tottenham og Southampton. Han var derudover også med på det engelske landshold.

Han valgte at indstille karrieren som 31-årig i 2005 som følge af for mange skader.