Det var en rutinemæssig operation, der gik helt galt.

En knæoperation, der ville have sendt den franske landsholdsspiller Jean-Pierre Adams på et par måneders skadespause.

Han ankom til et hospital i Lyon i 1982, hvor han skulle have taget nogle røntgenbilleder. Men da han kendte en læge på hospitalet, fik han tilbudt, at han kunne blive opereret med det samme.

Den rutinemæssige operation blev dog påvirket af, at der var strejke på hospitalet og der derfor manglede læger. En anæstesilæge var under oplæring og skulle overvåge otte patienter på samme tid. En hel række fejl blev begået under operationen og for Jean-Pierre Adams blev det skæbnesvangert. Han fik ikke nok ilt nok til hjernen under operationen, og han vågnede ikke op igen den dag.

Jean-Pierre Adams i 1977. Foto: Unknown

Dengang var Jean Pierre Adams 34 år gammel. En fransk landsholdsspiller med senegalesiske rødder, der nåede at repræsentere det franske landshold 22 gange.

Forsvarsspilleren var en af de første spillere på det franske landshold med afrikansk baggrund og han dannede makkerpar med en af de bedste forsvarsspillere op igennem 70'erne i Marius Tresor.

Som 29-årig skrev Adams sin sidste store kontrakt i karrieren. Han skrev under med Paris Saint Germain, hvor han spillede i to år og var blandt klubbens vigtigste spillere i klubbens første par år som fransk ligamandskab.

Det samme år – som han skrev under med PSG – spillede han sin sidste landskamp. Det var i en venskabskamp mod Danmark.

Landsholdskammeraterne Marius Tresor (th.) og Jean-Pierre Adams (tv.) i 1974 på en togtur til Paris. Foto: Unknown

Jean-Pierre Adams er i dag 73 år gammel og hans trofaste kone, Bernadette Adams, er forblevet ved sin mands side og taget sig af ham i alle disse år.

Han er ude af stand til at kommunikere og udtrykke følelser, men han kan stadig trække vejret, føle, spise og hoste uden hjælp fra præparater i parrets hjem.

»Folk på Facebook siger, at jeg skal tage stikket ud … Men han er ikke tilsluttet nogle maskiner! Jeg har bare ikke modet til at stoppe det og med at give ham mad og vand,« siger Bernadette Adams til det engelske medie The Sun.

»Han har en normal rutine. Han vågner op ved en syvtiden og spiser. Han er muligvis i en vegetativ tilstand, (når en person er vågen, men ikke viser tegn på bevidsthed red.) men han kan høre og sidde i en kørestol.«

Forslaget om at tage hendes mand ud af hans lidelser er ikke noget, som Bernadette Adams har i sinde at gøre. Hun nægter at opgive sin mand.

I 90erne blev sagen om den mislykkede operation afgjort ved en domstol. Anæstesilægen endte med at få en måneds betinget dom samt en bøde.