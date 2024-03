Arsenal-stjernen Amanda Ilestedt er færdig for sæsonen.

Det er dog på grund af særdeles lykkelige omstændigheder.

For den svenske fodboldspiller er nemlig gravid. Det afslører hun i et opslag på Instagram, hvor hun sammen med sin kæreste, Rainer Müller, har delt et scanningsbillede af den lille ny.

'Spændende nyt! Vi skal have et barn,' lyder det fra det kommende forældrepar. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

Kort efter meldte Arsenal da også ud, at den 31-årige forsvarsspiller sætter karrieren på pause med øjeblikkelig virkning.

»Det glæder os at kunne fortælle, at Amanda venter sit første barn. Hun er ikke til rådighed, før hun har født,« skriver klubben.

På Instagram vælter det ligeledes ind med lykønskninger fra en masse fodboldspillere. Blandt andre danske Pernille Harder, som sender såkaldte hjerte-emojies på det sociale medie.

Amanda Ilestedt skiftede til Arsenal i 2023 fra Paris Saint-Germain.

Hun har spillet 69 kampe for det svenske landshold.