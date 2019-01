I Premier League-klubben Cardiff frygter man det værste.

Et fly med spilleren Emiliano Sala frygtes at være styrtet ned over Den britiske kanal. Det skriver flere medier.

Cardiff har nu meldt ud man 'søger en forklaring på', hvad der er sket.

»Vi er bekymrede over nyheden om, at man har mistet kontakten med et lettere luftfartøj over Den britiske kanal i aftes. Vi afventer bekræftede informationer, inden vi vil sige noget yderligere. Vi er meget bekymrede for Emiliano Salas sikkerhed,« lyder det fra klubformand Mehmet Dalman.

Den walisiske klub har for bare få dage siden købt den argentinske angriber i Nantes for knap 130 millioner kroner - det dyreste indkøb i klubbens historie.

Spilleren skulle mandag have været tilbage i den franske klub for at sige farvel, hvorefter han skulle have sat sig ombord i et lille privatfly af typen Piper Malibu.

Flyet skulle have landet i Cardiff mandag aften - men er ikke nået frem.

Det forsvandt pludselig fra radaren skriver medier i både Frankrig og England.

Den britiske kystvagt bekræfter over for britiske medier, at der natten mellem mandag og tirsdag har været eftersøgning i gang, dog ikke i britisk farvand. Den britiske kystvagt har sendt to helikopter for at hjælpe.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har fransk politiet desuden bekræftet, at Emiliano Sala skulle være én af de kun to personer ombord på flyet.

Emiliano Sala har haft nogle succesrige år i fransk fodbold, inden weekendens rekordsalg til Cardiff.

Han nåede at score 48 ligamål i sine tre en halv sæsoner i Nantes, hvor han i denne sæson endda er topscorer med 12 mål.

