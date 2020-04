Han blev aldrig testet, men Premier League-målmanden Pepe Reina var ikke i tvivl om, at han har været hårdt ramt af coronavirussen.

Det sværeste øjeblik var, da jeg ikke længere kunne trække vejret i de 25 minutter, jeg løb tør for ilt. Det var det værste øjeblik i mit liv, fortæller den 37-årige Aston Villa-målmand til Corriere dello Sport.

Det var et meget langt øjeblik for den spanske målmand. Og undervejs i de minutter, hvor virussen for alvor angreb hans krop, nåede Pepe Reina også at frygte for, at han skulle blive en del af de tusindvis af mennesker, der har måttet lade livet på grund af covid-19.

»Jeg var meget træt, efter jeg oplevede de første symptomer af virussen. Feber, tør hoste og en hovedpine, som aldrig forsvandt. Det var bare en konstant følelse af træthed,« siger Pepe Reina og fortsætter.

»Den eneste rigtige frygt, jeg havde, var, da det gik op for mig, at der ikke var noget ilt. Det var endeløse minutter med frygt, da det var som om min hals var lukket. Derfor holdt jeg mig de første seks eller otte dage indendørs.«

Pepe Reina er ikke den første fodboldspiller, der har været ramt af coronavirussen.

Flere er allerede stået frem, men målmandens vidnesbyrd hører til et af de mest ekstreme blandt elitesportsudøverne.

Derfor tog han sine forholdsregler og satte sig i hjemmekarantæne. Sammen med konen, fem børn og to fra svigerfamilien holder de sammen i det store hus, som Pepe Reina har indlogeret sig i.

Vis dette opslag på Instagram Felicidades a las mujeres de mi vida Que el ejemplo de vuestra madre os haga ser fuertes, divertidas, generosas, independientes e inteligentes. ¡Feliz día de la Mujer! . Congratulations to the women of my life May your mother's example make you strong, fun, generous, independent and intelligent. Happy Women's Day! Et opslag delt af Pepe Reina (@preinaofficial) den 8. Mar, 2020 kl. 6.50 PDT

Og det er her, han har kæmpet mod den dødbringende virus.

»Jeg er først nu ved at vinde kampen mod coronavirussen,« som Reina siger.

Pepe Reina er lige nun udlejet fra Milan til Aston Villa, men ligesom resten af Premier League venter måmanden og holdkammeraterne på, at der bliver lukket op for det engelske samfund igen.

Der bliver ikke spillet fodbold i Premier League indtil tidligt 30. april, lyder det fra det engelske.