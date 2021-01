Den schweiziske angriber Breel Embolo er havnet i massivt blæsevejr.

Det sker, efter at han deltog i en forbudt fest for derefter at forsøge at flygte fra politiet, da de dukkede uanmeldt op til festen.

Ingen af deltagerne ved festen bar mundbind, og afstand var der heller ikke meget af.

Der skulle angiveligt have været mere end 20 deltagere ved festen, hvoraf størstedelen var letpåklædte kvinder.

Breel Embolo. Foto: INA FASSBENDER Vis mere Breel Embolo. Foto: INA FASSBENDER

Den 23-årige Borussia Mönchengladbach-spiller gik efter festen på Instagram og undskyldte for sine handlinger. Han afviste, at han havde været til fest, og fortalte derimod, at han blot havde besøgt en ven for at se en basketballkamp.

Det viste sig dog at være løgn.

Ifølge tysk politi er der slet ingen tvivl om, at Embolo var til stede ved festen. Politiet fortæller også, at stjernen forsøgte at flygte fra stedet ved at klatre ud ad et vindue, op på et tag og ind i en anden lejlighed.

»Det lykkedes os at komme ind i lejligheden og fandt ham der, helt alene. Vi kan derfor fastslå, at den person, der forsøgte at flygte fra stedet, er Breel Embolo,« siger en talsmand for politiet ifølge avisen Bild.

På grund af dette fik han ikke lov til at spille i tirsdagens kamp mod Werder Bremen.

Efter kampen mod Werder Bremen gik holdkammeraten og landsmanden Yann Sommer ud og tog Embolo i forsvar.

»Jeg har kendt Breel i lang tid. Han er en ung spiller, der har begået en stor fejltagelse. Det er svært at blive en offentlig person, når du er så ung, og jeg er sikker på, at han vil lære af sine fejl,« sagde Sommer.