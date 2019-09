Tirsdag aften kolliderede Derby-stjernen Mason Bennett i sin Mercedes GLC sammen med holdkammeraten Tom Lawrence i sin Range Rover.

Nu viser nye billeder Mason Bennett kaste op i et pissoir på en pub få timer før sammenstødet.

Optagelserne er taget fra Derby-spiller Tom Huddlestones snapchat-profil. Tom Huddlestone har tidligere spillet i Tottenham.

På videoen, som flere engelske medier - herunder Daily Mirror - har fået fingrene i, kan man høre Huddlestone sige »Få det hele ud, Mase,« og man kan høre andre spillere håne 23-årige Bennett for kun at have drukket 'fucking tre Peroni' (øl red.).

Bennett svarer dog kontant igen.

»Jeg har har fået mere end tre,« siger Derby-spilleren, og da han bliver spurgt om han er okay, svarer han,at det er han ikke, og at alle telefoner skal væk. Der er det dog for sent.

25-årige Tom Lawrence havde Derby-kaptajn Richard Keogh med i sin Range Rover, da Lawrence kørte ind i et vejskilt efter sammenstødet med Bennetts Mercedes. 33-årige Keogh er meldt ude resten af sæsonen med en knæskade som følge af ulykken, og skaden kan være så slem, at Keogh ikke vender tilbage til fodboldbanen igen.

Derbys hold havde været ude at bowle, inden de fik noget alkohol indenbords til en middag.

A6 Allestree. Two vehicle RTC. Both drivers drunk. Both drivers arrested. #Fatal4 #DontDrinkDrive pic.twitter.com/CTbWuxJ00m — Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) September 25, 2019

Derby har beskyldt, at Keogh og en 'lille gruppe' af andre spillere for 'ikke at vide hvornår, man skal stoppe'. Derby insisterer på, at de der har været med til det her 'kommer til at betale en høj pris for deres agering', og klubbens træner, Philip Cocu, har også udtalt sig om episoden.

»Det er en dårlig situation for alle. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det her kan vi ikke acceptere. Det har påvirket alle. De fleste af spillerne forlod baren omkring kl 20:00, men en lille gruppe fortsatte i baren,« lyder det fra Cocu, der fortsætter:

»Der var nogle senior-spillere tilstede, og deres var forkert, og der vil være konsekvenser for deres handlinger. I forbindelse med en alkoholrelateret ulykke senere på aftenen, mistede vi vores kaptajn for resten af sæsonen. Jeg har talt med Richard (Keogh red.), og han er helt nede - han føler sig ansvarlig.«

Lawrence og Bennett blev anholdt efter sammenstødet og tiltalt i onsdags. De skal op for en dommer den 15. oktober. De kommer dermed højst sandsynligt ikke til at spille med mod Birmingham i weekenden.