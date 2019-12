'Jeg er overlykkelig over at kunne fortælle, at vores smukke lille pige er ankommet.'

Sådan skrev den engelske fodboldspiller Jamie Vardy på de sociale medier lørdag. Men det medførte ikke kun lutter lykønskninger til Vardy og hustruen Rebekah.

For der blev også sendt nogle hånende og drillende kommentarer af sted. Årsagen skal findes for et par måneder siden, hvor Rebekah Vardy røg i centrum af et regulært hustrudrama i England.

Wayne Rooneys kone, Coleen, beskyldte hende for at have lækket historier til medierne om Rooney-familien.

Historier, som kun én bruger på Instagram kunne se, for sådan havde Coleen Rooney selv sat det op, da hun begyndte at mistænke, at noget var galt, forklarede hun.

Det var i et langt opslag på Instagram og Twitter, at hun fortalte, at det kun kunne være én person, der stod bag.

'Det er.... Rebekah Vardy,' skrev Coleen Rooney, og det er netop den sætning, der nu er genstand for de hånende beskeder, der er kommet, efter fødslen blev offentliggjort.

Her er et udpluk af de mange reaktioner, der er kommet:

'Det er.... en pige.'

'Hvem er faren? Det er.... Jamie Vardy.'

'Og moren er.... Rebekah Vardy.'

'Det er.... baby Vardy.'

'Har Coleen og Wayne været på besøg endnu?'

'Coleen Rooney som Gudmor!'

Coleen Rooney. Foto: Jason Cairnduff

'Jeg er sikker på, vi snart ser billeder....på Rebekah Vardys konto.'

Sådan lyder blot nogle af kommentarerne, mens nogle spekulerer i, om datteren bliver døbt 'Coleen', mens en anden skriver til Jamie Vardy, at han skal sørge for, at datteren ikke bliver 'en stikker'. Da Rebekah Vardy blev anklaget for at stå bag, at historierne om Coleen Rooney endte i medierne, var hun hurtigt ude og afvise. Og hun kritiserede Coleen Rooney for ikke bare at tage den internt.

»Jeg troede, at hun var min ven. Jeg sagde til hende: 'Du har fuldstændigt udslettet mig i fuld offentlighed og hængt mig til tørre. Hele verden hader mig',« sagde Rebekah Vardy, der også dengang fortalte, hvordan sagen var en stressfaktor for hende som gravid.

Mange har siden blandet sig og givet deres mening til kende. Blandt andre Robbie Williams, Vinnie Jones og den tidligere escortpige Helen Wood.