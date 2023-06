Han står med ét stort smil, og pludselig løber han og nærmest hopper hen over sengen.

For på den anden side af den står Aaron Ramsdales forlovede efter at have delt en stor nyhed.

Det viser en video, som fodboldstjernen og hans udkårne Georgina May har delt på Instagram.

Parret skal nemlig være forældre for første gang, og her viser de øjeblikket, hvor Arsenal-stjernen fik at vide, han skal være far.

Georgina May havde lagt en hvid bodystocking med ordene 'Jeg elsker dig så højt far' frem på sengen sammen med en positiv graviditetstest.

'Halvt mig, halvt dig. Baby Ramsdale,' skriver det lykkelige par, der også har vist små glimt fra scanninger og et graviditets-fotoshoot.

Parret fandt sammen i 2019, og tilbage i august gik Aaron Ramsdale så på knæ og fik et stort og rungende 'ja'.

I denne sæson har han spillet 41 kampe på tværs af alle turneringer – blandt andet alle kampene i Premier League.