Et chok ramte Italien torsdag.

En 46-årig mand gik amok med en kniv i et supermarked i støvlelandet, hvor én person blev dræbt og fire såret.

Sagen fik yderligere opmærksomhed, fordi ét af ofrene for knivstikkeriet var fodboldspilleren Pablo Mari.

Men nu er der godt nyt fra den 29-årige spanske forsvarsspiller, som blev stukket ned for øjnene af sin kone og søn - uden selv at ane, hvad der foregik.

Fra hospitalssengen deler han nemlig et billede efter sin operation i ryggen - og han sender tomlen op trods omstændighederne.

»Efter den hårde oplevelse min familie og jeg var ude for i går, vil både min familie og jeg gerne meddele, at vi heldigvis har det fint trods omstændighederne, og vi vil gerne takke for alle de beskeder med støtte og kærlighed, som vi får tilsendt,« skriver Pablo Mari på sin Instagram og tilføjer:

»Vi vil også gerne sende vores kondolencer og al vores styrke til familien og vennerne til den person, der blev dræbt, og vi ønsker inderligt, at alle tilskadekomne personer kommer sig så hurtigt som muligt.«

Pablo Mari, som er ejet af Arsenal, blev stukket i ryggen, men slipper for varige mén.

Foto: LaPresse via AP/Uncredited/Ritzau Scanpix

Det har hans midlertidige klub Monza fortalt.

»Pablo Marì har fået et ret dybt sår i ryggen, men ingen vitale organer har taget skade, og derfor er han ikke i livsfare.«

»Han har nogle muskelskader, men lægerne fortæller mig, at han nok skal komme sig hurtigt,« lød det fra klubbossen Adriano Galliani tidligere fredag.

Du kan læse mere om det fatale knivoverfald her.