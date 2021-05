At stoppe karrieren som professionel fodboldspiller er bestemt ikke altid let. Det kan Danny Murphy i den grad skrive under på.

Den 44-årige englænder, der tørnede ud for blandt andre Liverpool, Tottenham og Fulham fortæller, hvordan det sendte ham ned i et sort hul, efter han stoppede.

»Jeg nød de første par år, efter jeg stoppede i 2013. Jeg spillede golf, lavede noget for medierne, tog på familieferie. Men det der skete efterfølgende, ramte mig som en hammer.«

Det fortæller han til Daily Mail. For det var først senere, det ramte ham. Efter en karriere med titler som vinder af UEFA Cup og FA Cup, var det slut. Hans tid på banen, og det liv han kendte så godt, var forbi.

Danny Murphy tilbage i 2002. Foto: EMMANUEL DUNAND Vis mere Danny Murphy tilbage i 2002. Foto: EMMANUEL DUNAND

»At jeg indså, jeg ikke skulle spille fodbold igen kombineret med, jeg mistede hele min opsparing betød, at jeg fik en depression. Noget, jeg benægtede på det tidspunkt. I den mørke tid, der varede 12 måneder, begyndte jeg at drikke, tage stoffer, gamble. Mit ægteskab gik i stykker, jeg blev uvenner med venner og familie, og jeg blev virkelig isoleret,« fortæller Danny Murphy, der i 2004 blev gift med Joanna Taylor, som han har to børn med.

I januar 2019 blev de skilt efter at have været separeret 'i noget tid', forklarede hun.

Den tidligere fodboldspiller fortæller, at hans redning blev terapi, og han råber op nu, fordi der hvert år er mange spillere, der stopper karrieren. Spillere, han på ingen måde ønsker skal ende samme sted som ham.

Danny Murphy fortæller sin historie i håb om, at de kan lære, det ikke er en skam at bede om hjælp eller have det svært.

Danny Murphy spillede i blandt andet Burnley. Foto: IAN KINGTON Vis mere Danny Murphy spillede i blandt andet Burnley. Foto: IAN KINGTON

Han voksede op i et miljø, hvor der blev opfordret til ikke at vise følelser og beskriver fodboldspillere som 'nogle med et stort ego', og ifølge Danny Murphy er der flere ting, der kan gøre det vanskelig at stoppe karrieren.

Dels det fysiske - at gå fra træning hver dag og kampe nærmest hver uge til at lave meget mindre, og så er der det psykiske aspekt også. Han mistede selv sin far, da han spillede for Tottenham.

»Det var ligeså forfærdeligt, som jeg kunne forvente, men hvor hjerteløst det end lyder, så skubber du det til side, for der kommer en stor kamp, og alle fansene regner med dig. Jeg gik på træningsbanen to dage efter, min far døde. Det var først, da jeg stoppede, at sorgen for alvor ramte. Sådan noget kan jo udskyde den psykiske reaktion,« fortæller han.

For ham vendte det hele, da han besluttede sig for at være ærlig. Tale om, hvad der foregik, og at han havde brug for hjælp.

»Det sværeste, jeg nogensinde har gjort, har været at være helt ærlig overfor alle dem, jeg elskede. Men det var virkelig en lettelse. Jeg vidste, jeg havde svigtet dem, men vi talte om det, de fik forståelse for min situation, og det var så rart at mærke, de virkelig bekymrede sig om mig,« fortæller Danny Murphy.

Han har i dag atter fundet kærligheden i form af kæresten Michaella, som han fandt sammen med i starten af januar 2020.